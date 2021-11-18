Багатскис: «Киев-Баскет» был абсолютным аутсайдером, но занял первое место в своей группе

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис дал комментарий после матча с болгарским «Рилски» (84:62), победа в котором вывела украинскую команду во второй раунд Кубка Европы ФИБА.

«Качественным и, на мой взгляд, зрелищным баскетболом обеспечили себе дополнительные проблемы, правда, приятные для тренера и команды. Послезавтра мы проведем семнадцатую игру за 37 дней, после чего еще несколько месяцев будем работать в графике «три матча в неделю». Это очень непросто. Но рады подобным расписаниям, ведь ребята смогут сейчас продемонстрировать максимум возможного и в физическом, и в ментальном планах, тем самым, уверен, убедив всех, что имеем очень хорошую команду.

Мы вышли на матч спокойными. Несмотря на то, что болгары умеют квалифицированно действовать против любого соперника, побили их главный козырь — трёхочковый бросок. Пять игроков в составе «Рилски» атакуют с периметра, имея процент реализации 40 и более. Да, в конце соперник немного нам статистику в этом аспекте испортил. Но к этому отрезку разница уже составляла несколько десятков очков, так что «проседание» воспринял спокойно.

Имело ли принципиальное значение, с кем играть во втором раунде? Нет, совершенно. Мы были абсолютными аутсайдерами в группе, но сумели опередить всех в таблице на предыдущей стадии. Это дало нам уверенность, закалило команду. Говорил игрокам после гостевой победы над «Трефлом»: тот опыт, который получаем в турнире, непременно окупится позже. И уже в ноябре очевидно, что так происходит.

Рад доставшейся нам группе. Против представителей Серии А, Бундеслиги наши ребята выйдут максимально мотивированными. Их даже настраивать на битву с оппонентами по топ-чемпионатам не придется.

Любые уважающие себя профессионалы нацеливаются в каждом матче исключительно на победу. Хочу параллельно, чтобы команда стабилизировала игру и прогрессировала от матча к матчу. Конечно, Кубок ФИБА — это не «Ла Скала», но очень приличная европейская сцена. И хочется выступить там достойно. Да, мы вышли из группы с первого места. Но аппетит приходит во время еды. Посмотрим, какой стейк будем есть потом, жареный или пережаренный», — цитирует Багатскиса официальный сайт «Киев-Баскета».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Чемпионка мира Гребеножко: хочу отобраться на Олимпиаду в соревнованиях по дзюдо

Mикитин: Петраков доказал, что достоин быть главным тренером сборной

УХЛ: «Донбассу» пригрозили снятием с чемпионата

Украинец Пустовой поделился впечатлениями от успешного матча в еврокубках

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.