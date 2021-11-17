Бабич: в эпизоде, когда Бущан потащил мяч, удача повернулась к нам лицом

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о победа «желто-синих» над Боснией и Герцеговиной и выходе нашей команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.



«В первую очередь, порадовал результат. Особенно, учитывая то, что нас устраивала только победа, и понимая, насколько давил результат. Матч был непростой. Мастерства у наших футболистов больше, чем у боснийцев, а потому в целом ход матча наша команда контролировала.

Но переломной могла быть концовка первого тайма, когда Бущан потащил мяч. Этот момент мог быть переломным. Но опять же, эта ситуация показала, что все находятся в хорошем тонусе и где-то все-таки удача повернулась к нам лицом.

Что скажу по возможным соперникам сборной Украины в плей-офф, каковыми являются Португалия, Италия, Швеция, Шотландия и Уэльс? Какой вариант приемлемый? Я думаю, шотландцы и валлийцы – это те команды, с которыми мы можем играть и добиваться результата при правильно выстроенной организации игры. Когда у сборной Украины нет ошибок в обороне, есть результат. Например, в матче с Боснией мы сыграли без грубых ошибок в обороне. И результат сразу налицо», - сказал Бабич.

Также экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал победу украинской команды в заключительном матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).



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