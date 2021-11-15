Бабич после ничьей с «Горняк-Спортом»: такая игра нужна была как холодный душ после побед

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал исход матча с «Горняк-Спортом» (0:0) в рамках 18-го тура Первой лиги, в котором оборвалась серия криворожан из четырех побед подряд.

«Это не тот результат, на который мы настраивались. Мы очень расстроены. Наверное, такая игра нужна была нам как холодный душ после победных матчей на выезде. Также она была нужна в плане анализа и подготовки к следующим поединкам. Будем корректировать как свою работу, так и стартовый состав. Конечно, каждый соперник, который приезжает в Кривой Рог, мечтает добыть тут очки.

В свою очередь, нам нужно идти дальше. Только победы при хорошей игре дадут толчок для дальнейшего роста, для прогресса. Наверное, игра сегодня выглядела бы лучше, если бы мы реализовали свои моменты: вот в первом тайме не забили. В таком случае соперник играл бы дальше по нашему сценарию.

Мы понимали, что при счете 0:0 соперник будет обороняться и играть на контратаках. Второй тайм показал, что мы могли как выиграть, так и проиграть, когда нас ловили на переходных фазах. Этот матч и его результат станут для нас хорошим уроком. Не снимаю с себя ответственности за потерю очков, ведь именно я отвечаю за результат», — цитирует Бабича официальный сайт «Кривбасса».

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