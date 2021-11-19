Бабич: перед матчем с «Кремнем» на тренировках уделяем внимание завершению в атаке

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».



«Однозначно, мы очень серьезно готовимся к матчу с «Кремнем». В предыдущем поединке с «Горняком-Спорт» (0:0) реализация нас подвела. У нас есть время поработать над реализацией, поработать над атакующими действиями.

«Кремень» в этом поединке будет больше думать об обороне. Нам нужно будет думать о том, как вскрывать защиту соперника. Эти дни до игры мы работаем над этим и во время тренировок как раз-таки уделяем больше внимания завершению в атаке», - сказал Бабич.

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги Украины «Кривбасс» с 38 очками идет вторым. «Кремень» с 13 баллами расположился на 15 позиции.

Матч «Кремень» - «Кривбасс» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 17:45.

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