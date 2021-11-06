Бабич: «Кривбасс» сам себе создал проблемы в игре с «Нивой»

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич дал комментарий после матча с тернопольской «Нивой» (2:1), в котором криворожане одержали четвертую подряд победу.

«Сегодня мы сами были виновниками собственных проблем. Если учесть, сколько голевых ситуациях было в первом тайме у ворот «Нивы». При счете 1:0 «Кривбасс» обязан был увеличивать перевес и доводить игру до более спокойной концовки. Да, ошиблись, поэтому есть над чем работать.

Хотел бы отметить настрой парней, так как все верили до конца, что мы можем вырвать победу. Этот марафон из трех выездных матчей «Кривбасс» провел достойно, теперь в хорошем настроении будем готовиться к домашнему поединку.

В перерыве пришлось подбодрить команду. Никто никого не собирался обвинять из-за ошибок. Только подкорректировали небольшие тактические моменты. Все были уверены, что моменты еще будут, нужно только забить. Соперник сам ничего не создал, мы сами себе привезли проблемы. Отмечу и «Ниву». Тернопольская команда демонстрирует функциональный силовой футбол, делает много длинных передач, и не всегда мы с ними справлялись.

Мы договорились с командой не смотреть в таблицу. Как минимум до зимней паузы. Договорились, что каждая игра как финал для нас. Сегодня радуемся победе, а со следующей недели уже готовимся к новому финалу. Каждый хочет отобрать очки у «Кривбасса», но и мы хотим обыграть каждую команду», — цитирует Бабича официальный сайт «Кривбасса».

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