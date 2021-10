Бабич: «Кривбасс» должен уметь выигрывать и такие матчи

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич дал комментарий после выездного победного матча с «Олимпиком» (2:0) в 16-м туре Первой лиги.

«Нервный получился матч, и многое у нас не получалось сегодня. Мы предупреждали ребят, что это не тот «Олимпик», который был в первом круге, когда «Кривбасс» начинал чемпионат, и уверенно победил. Отмечали, что соперник организованно действует в обороне и верхнем прессинге. Где-то нервность матча сказалась нашим защитникам, ведь не всегда получалось грамотно выйти в атаку.

Такие матчи мы тоже должны уметь выигрывать, поэтому я доволен, что добились победного результата. Могли закрывать игру еще раньше, ведь во втором тайме было два хороших момента. Если бы забили, было бы поспокойнее. Тем не менее, рад, что мы выиграли и сыграли на ноль.

Потому что, действительно, в концовке сопернику было некуда деваться, он шел вперед большими силами. Хотя мы сами себе создали эти проблемы в защите.

В чем «Кривбасс» превзошел «Олимпик»? Во-первых, мы первыми забили. Отмечу командный дух, который был сегодня на высоком уровне. Несмотря на то, что было тяжело, без мяча отрабатывали все: и нападающие, и защитники. Это тоже очень важно. Конечно, без ошибок не обошлось. Но опять же это такой матч, после которого мы станем сильнее. Это очень хорошая игра для анализа», — цитирует Бабича официальный сайт «Кривбасса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You