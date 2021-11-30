Бабич анонсировал качественное усиление состава «Кривбасса»

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич подвел итоги первой части сезона Первой лиги, которую криворожане завершили на втором месте, обеспечивающем повышение в УПЛ напрямую.

«Кривбасс» находится в верхней части турнирной таблицы: на чистом втором месте и борется за выход в УПЛ. Марафон, как говорится, продолжается. Зимой мы проведем качественное усиление. Уверен, что после зимнего сбора команда будет демонстрировать еще более зрелищный футбол и добиваться побед.

Сейчас самое главное — дать ребятам отдохнуть. По плану у нас три сбора. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине. После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы», — цитирует Бабича официальный сайт «Кривбасса».

Ранее наш сайт сообщал, что криворожский клуб хочет выкупить двух игроков «Днепра-1».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ленивые победы «Динамо» и «Шахтера», «Днепр-1» громит «Ворсклу»: пять главных событий 16-го тура УПЛ

Семикратный! Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча»

Экс-игрок «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» о шансах Украины в стыках и главном качестве шотландских игроков

«Подолье» хочет продлить аренду игроков «Колоса» и динамовца

Телесненко: новость о смене хозяев «Черноморца» взорвала интернет

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.