«Аякс» одержал волевую победу над «Бешикташем» и продолжает идти без потерь в Лиге чемпионов

Состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов в группе «С».
«Аякс», который уже обеспечил себе первое место, играл в гостях с «Бешикташем», который точно финиширует последним. Турки выиграли первый тайм благодаря голу Геззаля с пенальти.
После перерыва на поле вышел Себастьян Аллер. Французский форвард сделал дубль, который принес «Аяксу» волевую победу. Аллер догнал в гонке бомбардиров Лиги чемпионов Роберта Левандовски, у них по девять голов.
«Аякс» и «Бавария» остаются единственными командами, которые на групповом этапе выиграли пять матчей из пяти. У «Бешикташа» пять поражений с общей разницей мячей 3:14.
Ранее «Шахтер» проиграл «Интеру» и вылетел из еврокубков.
Лига чемпионов. 5 тур
«Бешикташ» — «Аякс» — 1:2 (1:0)
Голы: Геззаль (22, пенальти) — Аллер (54, 69).
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