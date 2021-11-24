«Аякс» одержал волевую победу над «Бешикташем» и продолжает идти без потерь в Лиге чемпионов

Состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов в группе «С».

«Аякс», который уже обеспечил себе первое место, играл в гостях с «Бешикташем», который точно финиширует последним. Турки выиграли первый тайм благодаря голу Геззаля с пенальти.

После перерыва на поле вышел Себастьян Аллер. Французский форвард сделал дубль, который принес «Аяксу» волевую победу. Аллер догнал в гонке бомбардиров Лиги чемпионов Роберта Левандовски, у них по девять голов.

«Аякс» и «Бавария» остаются единственными командами, которые на групповом этапе выиграли пять матчей из пяти. У «Бешикташа» пять поражений с общей разницей мячей 3:14.

Ранее «Шахтер» проиграл «Интеру» и вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. 5 тур

«Бешикташ» — «Аякс» — 1:2 (1:0)

Голы: Геззаль (22, пенальти) — Аллер (54, 69).

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