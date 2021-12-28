Авторитетное издание назвало лучшего тренера в 2021 году

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Рейтинг: выглядит следующим образом:



1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Томас Тухель («Челси»);

3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

4. Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм»);

5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии);

6. Роберто Манчини (сборная Италии);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»);

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии);

10. Маурисио Почеттино (ПСЖ).

В 2021-м году Хосеп Гвардиола выиграл АПЛ с «Манчестер Сити», Томас Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв «горожан» (1:0), а победителем Евро-2020 стал Роберто Манчини с Италией.

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