Автор последнего гола «Металлиста» в УПЛ перешел в «Полесье»

Житомирский клуб пополнился еще одним фланговым полузащитником.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый вингер Сергей Наполов после расторжения контракта с «ВПК-Агро» присоединился к «Полесью».

25-летний Наполов — воспитанник столичного РВУФК и донецкого «Металлурга». На взрослом уровне выступал за «Металлист», в его составе стал автором последнего гола харьковчан в Премьер-лиге (в мае 2016-го в ворота «Динамо»). С 2017 по 2021 год играл за польские клубы «Хробрув», «Варта» и «Хойничанка».

Летом прошлого года футболист вернулся в Украину, став игроком «ВПК-Агро». В его составе Наполов провел 17 матчей в Первой лиге и 3 игры в Кубке Украины.

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге, но ставит задачу завершить чемпионат в тройке лидеров и сыграть в стыковых матчах за право выхода в УПЛ. Сегодня команда Юрия Калитвинцева начала работу на тренировочном сборе в Турции, перед этим «волки» успели поработать на сборе в Винниках.

Ранее наш сайт сообщал, что «Полесье» пополнилось одним из лучших вратарей Первой лиги.

Также стало известно, что голкипер «Металлиста» отправится в аренду.

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