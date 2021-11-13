Автор гола в ворота «Динамо» близок к уходу из «Ингульца»

В этом сезоне футболист сыграл всего 280 минут.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Илья Коваленко с большой долей вероятности вскоре покинет клуб из Петрово. Контракт 31-летнего хавбека истекает 15 декабря.

Коваленко, ранее поигравший за такие клубы, как «Нефтяник-Укрнафта», «Горняк», «Полтава», «Оболонь-Бровар», «Десна» и «Сумы», выступает за «Ингулец» с лета 2018 года. В его составе стал финалистом Кубка Украины, вместе с командой завоевал путевку в УПЛ, где за полтора сезона провел 31 матч и забил 3 мяча.

В нынешнем чемпионате Коваленко принял участие в 9 играх и отметился голом во встрече с «Динамо» (1:1).

В 13 матчах текущего сезона УПЛ «Ингулец» набрал 9 очков и занимает 14-е место. 21 ноября команда Сергея Лавриненко сыграет на выезде с «Минаем».

Ранее наш сайт сообщал, что «Александрии» предстоит решать вопрос о продлении аренды или выкупе прав на хавбека.

Также стало известно, что «Минай» в паузе чемпионата планирует сыграть против «Львова».

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