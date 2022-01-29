Австралийка Барти выиграла финал Australian Open у американки Коллинз

Завершился финал турнира серии «Большого шлема» Australian Open среди женщин.

Австралийка Эшли Барти (№1 в рейтинге WTA) в трофейном матче в двух сетах переиграла американцу Даниэль Коллинз (№30 в рейтинге WTA) — 6:3, 7:6 (7:2).

Первая ракетка мира пережила самый тяжелый момент во втором сете, по ходу которого проиграла две свои подачи и уступала со счетом 1:5. Однако Барти удалось перехватить инициативу. В итоге австралийка выиграла второй сет на тай-брейке. По ходу турнира она не проиграла ни одного сета.

Эшли Барти стала первой с 1978 года австралийкой, которая победила на Australian Open.

30 января в финале среди мужчин встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open, финал, женщины

Эшли Барти (Австралия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:3, 7:6 (7:2)

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