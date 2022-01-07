Авагимян покинул «Черноморец»

«Черноморец» объявил об уходе полузащитника Артура Авагимяна. 24-летний вингер защищал цвета одесской команды с февраля 2020 года после перехода из «Алашкерта» в качестве свободного агента.

Ранее была информация, что Авагимян согласовал контракт с «Александрией».

В текущем сезоне Артур провел за одесситов 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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