Авагимян: гол «Руху» во Львове положительным образом скажется на уверенности

Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о матче с «Рухом» (4:3) в рамках 14-го тура УПЛ, в котором одесситы сначала упустили перевес в три мяча, но все-таки вырвали победу.

«Не могу за всех говорить, скажу лишь за себя. Я не думал о счете, стараясь максимально отдаваться игре. Не знаю, может кто-то и посчитал, что победа у нас в кармане. А когда «Рух» прибавил в игре и забил мяч, то почувствовал уверенность. Львовянам нечего было терять, и соперник пошел вперед большими силами. Мы же в этом отрезке неправильно защищались, что и привело к голам.

Соскучился ли за своими голами? Честно говоря, да. Ведь давно не забивал. Очень рад, что это удалось сделать. Забитый во Львове мяч положительным образом скажется на уверенности. Когда атакующий игрок долго не забивает, то этот факт давит, и невольно начинаешь в себе сомневаться. Так что хорошо, что сумел отметиться голом».

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