Авагимян: «Черноморец» не предлагал мне остаться

Полузащитник Артур Авагимян рассказал о своем переходе в «Александрию». Клуб из Кировоградской области подписал пятерых новичков.

«Вариант с «Александрией» у меня возник два-три месяца назад. Я выбрал его, потому что, во-первых, они договорились с клубом о цене и меня устроил мой личный контракт. Также у «Александрии» хорошая команда, высокие амбиции и серьезный проект.

Гура? С тренером просто познакомились. Об игре и футбол еще не разговаривали, но думаю, что со временем мы поговорим, что он хочет от меня и где он меня видит на футбольном поле.

Нет, «Черноморец» не предлагал мне оставаться в команде», — сказал Авагимян в эксклюзивном интервью для нашего сайта.

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