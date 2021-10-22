Аутсайдер Второй лиги подписал бывших игроков «Полесья» и «Ингульца»

Заявку «Сум» пополнили два новых футболиста.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, контракты с муниципальным клубом до конца сезона подписали полузащитники Виталий Сильченко и Дмитрий Клочко.

22-летний Сильченко — воспитанник львовских «Карпат». Пару лет назад он был капитаном молодежки галицкого клуба. Прошлый сезон футболист начинал в «Полесье», однако, сыграв за житомирян всего один матч в Первой лиге, уже в середине ноября покинул клуб.

18-летний Клочко занимался в академиях «Металлиста» и «Днепра». В минувшем сезоне играл за «Ингулец» U-19 (4 матча) и «Ингулец» U-21 (8 матчей, 1 гол).

«Сумы» после 14 туров Второй лиги занимают предпоследнее место в группе Б. Совсем недавно в клубе сменился главный тренер: бывший игрок «Оболони», «Кривбасса» и «Черноморца» Валерий Куценко подал в отставку, а новым наставником на правах исполняющего обязанности назначен Александр Бондаренко, который также занимает должность начальника команды.

23 октября «Сумы» на «Альянс-Арене» в селе Байрак примут одного из претендентов на повышение в классе «Перемогу».

Ранее стало известно, что «Ворскла» против «Шахтера» сыграет без четырех футболистов.

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