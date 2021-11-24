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Аутсайдер Первой лиги расстался еще с одним игроком

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
24.11.2021
18:38
Новость
Эксклюзивы
Аутсайдер Первой лиги расстался еще с одним игроком

Контракт футболиста истекал 30 ноября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, терпящий бедствие «Кремень» потерял еще одного основного футболиста. Команду покинул правый защитник/полузащитник Денис Белоусов.

Для 25-летнего воспитанника луганского футбола это была вторая каденция в клубе из Кременчуга. Цвета «Кремня» Белоусов защищал в 2018 году, а затем с начала нынешнего года, когда перебрался на Полтавщину из «Металлурга». В текущем сезоне Первой лиги бывший игрок сборной Украины U-19 провел 16 матчей и получил 4 желтые карточки.

Этой осенью «Кремень» отправил в отставку главного тренера Игоря Столовицкого, а следом расстался с рядом игроков — Денисом Старченко, Максимом Аверьяновым, Вячеславом Орлом (все они приходили в клуб со Столовицким), Богданом Бычковым и капитаном команды Валерием Курелехом.

«Кремень» проиграл последние семь матчей с общим счетом 2:19 и по итогам 19 туров замыкает турнирную таблицу Первой лиги. Осеннюю часть чемпионата команда Романа Локтионова закроет выездным матчем с «Нивой».

Ранее наш сайт сообщал, что «Ниве» не разрешили принять «Кремень» в Тернополе.

Также стало известно, что «Краматорск» перед последним матчем года потерял двух фланговых защитников.

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