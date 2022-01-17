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Australian Open: Костюк пробилась во второй круг, Ястремская снялась досрочно

Игорь Яслик
Игорь Яслик
17.01.2022
10:41
Новость
Теннис

Состоялись матчи первого круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open среди женщин.

В следующий раунд пробились две украинки. Элина Свитолина переиграла француженку Фиону Ферро в двух сетах — 6:1, 7:6. С аналогичным результатом одолела свою оппонентку Марта Костюк, которая играла с еще одной представительницей Франции Диан Парри.

Ангелина Калинина, к сожалению, уступила американце Джессике Пегуле — 6:4, 6:7, 5:7. Изнурительный матч длился два часа 53 минуты.

Еще одна украинка Даяна Ястремская не смогла доиграть свой поединок. Она проиграла первый сет американке Мэдисон Бренгл (1:6), затем всухую победила во втором сезоне и при счете 0:5 в третьей партии из-за повреждения снялась с соревнования.

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