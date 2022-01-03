Аусси вернулся из аренды в киевское «Динамо»

20-летний защитник Алан Аусси возвращается в киевское «Динамо».



По окончании срока действия арендного соглашения «Торпедо-БелАЗ» покинул Алан Аусси, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

В Жодино защитник провел полтора сезона, принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка Беларуси, а также в квалификации Лиги конференций.

В составе «Торпедо-БелАЗ» Аусси отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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