«Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль»

«Атлетико Минейро» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в ответном матче финала Кубка Бразилии – 2:1 (первый матч – 4:0). Клуб из Белу-Оризонти выиграл этот трофей второй раз (ранее был триумф в 2014 году).

11 минут в этой встрече сыграл экс-полузащитник «Динамо» Че-Че. В активе 29-летнего бразильца 8 матчей в Кубке Бразилии.

Кубок Бразилии. Ответный матч



«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро» - 1:2

Голы: Жадерсон, 87 - Кено, 25, Халк, 75.

Ранее «Атлетико Минейро» с Халком и Диего Костой впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии.

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«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

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