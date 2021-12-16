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«Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
09:53
Новость
Футбол

«Атлетико Минейро» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в ответном матче финала Кубка Бразилии – 2:1 (первый матч – 4:0). Клуб из Белу-Оризонти выиграл этот трофей второй раз (ранее был триумф в 2014 году).

11 минут в этой встрече сыграл экс-полузащитник «Динамо» Че-Че. В активе 29-летнего бразильца 8 матчей в Кубке Бразилии.

Кубок Бразилии. Ответный матч

«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро» - 1:2

Голы: Жадерсон, 87 - Кено, 25, Халк, 75.

Ранее «Атлетико Минейро» с Халком и Диего Костой впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии.

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