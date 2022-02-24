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«Атлетико» и «МЮ» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.02.2022
00:12

23 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимал в Мадриде «Манчестер Юнайтед».

Испанцы выиграли первый тайм благодаря голу Жоау Феликса. Во второй половине поединка англичане сравняли счет после гола Антони Эланги.

Встреча завершилась вничью 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед» - 1:1

Голы: Феликс, 7 – Эланга, 80.

Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.

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