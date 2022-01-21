«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

20 января «Барселона» проиграла «Атлетику» из Бильбао в 1/8 финала Кубка Испании. Баски победили на своем поле со счетом 3:2.



Игроки «Атлетика» вышли вперед на 2-й минуте после гола Икера Муньяина. Каталонцы отыгрались на 20-й минуте благодаря мячу Феррана Торреса. На 86-й минуте Иньиго Мартинес забил второй гол хозяев, но на 4-й компенсированной минуте Педри спас «Барсу» от поражения в основное время.

Встреча перешла в дополнительное время, где победу «Атлетику» принес тот же Муньяин, реализовавший пенальти в первом дополнительном тайме.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

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