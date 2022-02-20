«Аталанта» с незасчитанным голом Малиновского проиграла «Фиорентине»

20 февраля в рамках 26 тура итальянской Серии А «Фиорентина» играла с «Аталантой».



«Фиалки» выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пьонтека на 56 минуте.

Добавим, что украинский легионер команды из Бергамо на 61 минуте встречи отличился голом, но судья его отменил из-за офсайда, который зафиксировала система VAR. Этот эпизод можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Руслан Малиновский в этом поединке сыграл все 90 минут.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.

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