«Аталанта» с Малиновским вылетела в четвертьфинале Кубка Италии

Состоялся очередной матч в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

«Аталанта» принимала на своем поле «Фиорентину» и не смогла подтвердить свой статус фаворита. Уже на девятой минуте бергамцы пропустили с пенальти от Пёнтека.

В середине второго тайма благодаря голам Дзаппакосты и Бога «Аталанта» уже была впереди. Однако в оставшееся время хозяева успели пропустить дважды. Пёнтек промахнулся с пенальти, но смог успешно сыграть на добивании, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Миленкович. Причем решающий гол в ворота «Аталанты» влетел, когда «Фиорентина» уже играла вдесятером.

Руслан Малиновский был заменен на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ранее в полуфинал Кубка Италии пробились «Интер» и «Милан». Последний участник данной стадии определится в противостоянии «Ювентуса» и «Сассуоло».

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