«Аталанта» с Малиновским на своем поле проиграла «Кальяри»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Кальяри». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отыграл весь матч. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 52-й минуты после удаления голкипера Муссо.

Несмотря на поражение «Аталанта» осталась на четвертом место в турнирной таблице. «Кальяри» благодаря трем набранным очкам покинул зону вылета.

Чемпионат Италии

24-й тур

«Аталанта» - «Кальяри» - 1:2

Голы: Перейро, 50 (0:1). Паломино, 64 (1:1). Перейро, 68 (1:2).

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