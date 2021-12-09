«Аталанта» с голом Малиновского вылетела из Лиги чемпионов

Сегодня состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов.
В матче «Аталанты» и «Вильярреала» решалась судьба путевки в плей-офф турнира. Игра должна была состояться еще в среду, но ее перенесли на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо.
Испанская команда, которую устраивала ничья, выиграла матч со счетом 3:2. Причем «Вильярреал» вел со счетом 3:0 благодаря голу Данжумы (дубль) и Капуэ.
«Аталанта» попыталась отыграться. Один из двух ответных голов бергамаском забил Руслан Малиновский.
Дальше идет «Вильярреал». «Аталанта» продолжил выступления в Лиге Европы.
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