«Аталанта» с голом Малиновского вылетела из Лиги чемпионов

Сегодня состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов.

В матче «Аталанты» и «Вильярреала» решалась судьба путевки в плей-офф турнира. Игра должна была состояться еще в среду, но ее перенесли на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо.

Испанская команда, которую устраивала ничья, выиграла матч со счетом 3:2. Причем «Вильярреал» вел со счетом 3:0 благодаря голу Данжумы (дубль) и Капуэ.

«Аталанта» попыталась отыграться. Один из двух ответных голов бергамаском забил Руслан Малиновский.

Дальше идет «Вильярреал». «Аталанта» продолжил выступления в Лиге Европы.

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