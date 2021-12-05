«Аталанта» с голом Малиновского выиграла у «Наполи» в голевом матче

4 декабря в рамках матча Серии А «Аталанта» на выезде победила «Наполи» со счетом 3:2.



В первом тайме за команду из Бергамо роскошный гол забил украинец Руслан Малиновский. Неаполитанцы на это ответили точным ударом Петра Зелиньски. В дебюте второго тайма Дрис Мертенс вывел хозяев вперед. Но затем бергамаски благодаря голам Мериха Демирала и Ремо Фройлера снова вышли вперед. В итоге «Аталанта» победила со счетом 3:2.

Серия А. 16 тур

«Наполи» - «Аталанта» - 2:3 (1:1)

Голы: Зелиньски, 40, Мертенс, 47 – Малиновский, 7, Демирал, 66, Фройлер, 71.

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