«Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе»

9 января в рамках матча чемпионата Италии «Удинезе» играет с «Аталантой». Команда из Бергамо в первом тайме смогла выйти вперед.



На 22-й минуте украинец Руслан Малиновский, который вышел в старте, отдал ассист на Луиса Мюриэля. Таким образом, счет в поединке стал 2:0 в пользу «Аталанты».

На 43-й минуте Малиновский забил мяч в ворота команды из Удине, сделав преимущество в пользу команды из Бергамо 3:0!

Во второй половине поединка «Удинезе» дважды забил, но и бергамаски трижды точно пробили. В итоге «Аталанта» победила со счетом 6:2.

Серия А. 21-й тур

«Удинезе» - «Аталанта» - 2:6

Голы: Джимсити, 59 (автогол), Бету, 88 – Пашалич, 17, Мюриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Мехле, 89, Пессина, 90+2.

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