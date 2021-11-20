«Аталанта» разгромила «Специю» Коваленко, Малиновский отметился голом

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Специю». Поединок прошел в Бергамо и завершился со счетом 5:2.
В составе «Специи» в основном составе вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, который был заменен на 64-й минуте.
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 60-й минуте, а в конце поединка забил мяч в ворота гостей.
«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Специя» расположилась на 16-й строчке, имея в своем активе 11 очков.
Чемпионат Италии
13-й тур
«Аталанта» - «Специя» - 5:2
Голы: Нзола, 11 (0:1). Пашалич, 18 (1:1). Сапата, 38 – с пенальти (2:1). Пашалич, 41 (3:1). Муриэль, 83 (4:1). Малиновский, 89 (5:2). Нзола, 90+1 (5:2).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.