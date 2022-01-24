«Аталанта» Малиновского усилилась форвардом, которого хотел «Шахтер»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога перешел в «Аталанту», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Бога присоединился к «Аталанте» на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. В новом клубе ивуарийский вингер будет играть под 10-м номером.

Бога выступал в составе «Сассуоло» с 2018 года, перейдя из «Челси». В текущем сезоне ивуарийский игрок провел 12 поединков в футболке «черно-зеленых», отличившись тремя ассистами.

Также «Аталанта» продлила контракт с полузащитником Ремо Фройлером.

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.



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