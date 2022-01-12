«Аталанта» без Малиновского победила в матче Кубка Италии

12 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» играла с «Венецией».



Бергамаски победили со счетом 2:0 благодаря голам Мюриэля и Меле.

Отметим, что украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не принимал участия в этом поединке. Гасперини не включил украинца даже в заявку, судя по всему, дав лидеру команды отдохнуть.

Кубок Италии. 1/8 финала

«Аталанта» - «Венеция» - 2:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 12, Меле, 88.

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