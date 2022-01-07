«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вернулся в АПЛ. Бразильский хавбек перешел в «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона и включает пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока.

В ближайшее время Коутиньо должен пройти медобследование и получить разрешение на работу. Бирмингемцы будут платить часть зарплаты футболиста.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в начале 2018 года за 135 млн евро. Сезон-2019/20 бразилец провел в аренде в «Баварии».

В текущем сезоне Коутиньо провел за каталонцев 16 матчей и забил 2 мяча.

«Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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