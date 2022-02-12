Ассист Яремчука помог «Бенфике» добыть волевую победу над «Санта Кларой»

В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем стадионе принимала «Санта Клару». Лиссабонская команда добыла волевую победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел на замену на 58-й минуте. Форвард успел сделать результативную передачу, которая и помогла команде победить.

В текущем чемпионате Португалии 26-летний украинец провел 14 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 матчах.

Чемпионат Португалии

22-й тур

Бенфика – Санта Клара – 2:1

Голы: Мохеби, 21 (0:1). Нуньес, 60 – с пенальти (1:1). Нуньес, 62 (2:1).

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