Ассист Шведа помог «Мехелену» победить в матче чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед сделал голевую передачу в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом».



После его паса 49-й минуте Керим Мрабти сравнял счет в матче. А точный удар Николы Сторма принес «Мехелену» победу со счетом 2:1.

Это второй ассист Шведа в этом сезоне. Украинец сыграл 17 матчей, в которых забил один мяч.

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