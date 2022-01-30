Ассист Шведа помог «Мехелену» победить в матче чемпионата Бельгии

30.01.2022
23:38
Новость
Футбол
Украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед сделал голевую передачу в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом».
После его паса 49-й минуте Керим Мрабти сравнял счет в матче. А точный удар Николы Сторма принес «Мехелену» победу со счетом 2:1.
Это второй ассист Шведа в этом сезоне. Украинец сыграл 17 матчей, в которых забил один мяч.
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