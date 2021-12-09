Арум: для Ломаченко больше всего смысла в поединке с Камбососом

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о возможных соперниках бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) в ближайшем будущем.

«Я думаю, в легком весе больше всего смысла в поединке с Камбососом, потому что он побил Теофимо, который победил Ломаченко. А еще в бою с Дэвином Хэйни, потому что он владеет титулом WBC.

Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего желают боксерские организации. Нас уверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом.

Безусловно, ввиду пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, потому что у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране. Это отличное место для организации поединков, будь то Брисбен, Сидней или Мельбурн. Там отличные фанаты, великолепные арены.

Если мы устроим бой, то я думаю, что это будет послеобеденное время воскресенья в Австралии и субботний прайм-тайм в США», — сказал Арум в интервью каналу FightHype.com на YouTube.

На 11 декабря у Василия Ломаченко запланирован бой с Ричардом Комми.

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