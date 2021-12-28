Арендованные «Ворсклой» игроки «Шахтера» вернутся в состав «горняков»

«Ворсклу» в межсезонье уже точно покинут четыре футболиста, два из которых - легионеры.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за полтавскую команду больше не будут выступать арендованные у «Шахтера» защитник Валерий Бондаренко и нападающий Владислав Вакула, сыгравшие четыре и шесть поединков за «Ворсклу». Оба возвращаются в расположение «горняков», которые и будут решать, где продолжится их карьера.

Также в «Ворскле» решили отказаться от услуг двух легионеров: Йоханы Оскара Mкомолы из Танзании и Салии Черифа Кануте из Кот-д’Ивуара, которые минувшей осенью выступали за юниорский состав полтавчан.

Напомним, что весеннюю част чемпионата УПЛ «Ворскла» начнет домашним поединком с «Вересом», который состоится 27 февраля 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Тилль-младший восстановился после травмы и поедет на зимние сборы полтавчан.

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