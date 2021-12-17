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АПЛ: «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «Эвертон» отобрал очки у «Челси»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.12.2021
00:07
Новость
Футбол

16 декабря состоялось два матча 17 тура АПЛ.

«Ливерпуль» в волевом стиле выиграл у «Ньюкасла» (3:1), а «Челси» сыграл вничью 1:1 с «Эвертоном».

АПЛ. 17 тур

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 3:1

Голы: Жота, 21, Салах, 25, Александер-Арнольд, 87 – Шелви, 7.

«Челси» - «Эвертон» - 1:1

Голы: Маунт, 70 – Брантуэйт, 74.

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».

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