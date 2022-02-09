АПЛ: «Эвертон» без Миколенко проиграл, «Вест Хэм» без Ярмоленко победил

8 февраля состоялись матчи 24 тура АПЛ. В этих поединках сыграли команды украинцев.
«Ньюкасл» выиграл у «Эвертона» со счетом 3:1. Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко пропускал матч из-за подозрений на ковид.
Также «Вест Хэм» победил в поединке с «Уотфордом» (1:0). Украинский форвард «молотобойцев» Андрей Ярмоленко весь матч находился на скамейке запасных.
АПЛ. 24 тур
«Ньюкасл» - «Эвертон» - 3:1
Голы: Холгейт, 37 (автогол), Фрейзер, 56, Триппьер, 80 – Лассельс, 36 (автогол)
«Вест Хэм» - «Уотфорд» - 1:0
Гол: Боуэн, 68.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.