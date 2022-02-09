АПЛ: «Эвертон» без Миколенко проиграл, «Вест Хэм» без Ярмоленко победил

8 февраля состоялись матчи 24 тура АПЛ. В этих поединках сыграли команды украинцев.



«Ньюкасл» выиграл у «Эвертона» со счетом 3:1. Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко пропускал матч из-за подозрений на ковид.

Также «Вест Хэм» победил в поединке с «Уотфордом» (1:0). Украинский форвард «молотобойцев» Андрей Ярмоленко весь матч находился на скамейке запасных.

АПЛ. 24 тур

«Ньюкасл» - «Эвертон» - 3:1

Голы: Холгейт, 37 (автогол), Фрейзер, 56, Триппьер, 80 – Лассельс, 36 (автогол)

«Вест Хэм» - «Уотфорд» - 1:0

Гол: Боуэн, 68.

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