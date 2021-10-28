Антюх: хотелось сыграть лучше и забить «Мариуполю»

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх дал комментарий после победного матча с «Мариуполем» (2:1) в рамках Кубка Украины.



«Было ли волнение перед вторым матчем за «Динамо»? Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.

Доволен ли игрой? Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.

Повлияет ли на подготовку насыщенный график? Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то — добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.

Матч без зрителей? Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке», — цитирует Антюха официальный сайт «Динамо».

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