Антонов поделился воспоминаниями о подозрительной победе «Ильичевца» над «Динамо»

Экс-нападающий «Ильичевца» Алексей Антонов рассказал о странном матче с «Динамо» в сезоне-2010/11.

Напомним, в последнем туре чемпионата Украины-2010/11 мариупольская команда после первого тайма проигрывала «Динамо» со счетом 0:2, однако сумел забить три мяча и вырвать победу.

Тогда «Ильичевец» сохранил место в высшем дивизионе Украины, но после матча было много разговоров о том, что «Динамо» сдало игру.

«Динамо» тогда сдавало игру? Много об этом говорят, но я об этом вообще ничего не знаю, и как «Динамо» может отдать игру? Это вообще непонятно, и тем более в том сезоне в «Ильичевец» пришли футболисты из Донецка.

Я в это не верил, но на тот момент много подобных слухов ходило», — сказал Антонов в интервью youtube-каналу Пряма червона.

Во время игровой карьеры Антонов выступал за «Днепр», «Кубань», «Металлист», «Зарю», «Ильичевец», «Кривбасс», «Черноморец», «Актобе», «Габалу», «Дьирмот» и «Вентспилс».

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