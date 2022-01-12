Антонов: Григорчук – жесткий тренер, но справедливый

Бывший нападающий «Черноморца» Алексей Антонов рассказал о работе под руководством Романа Григорчука. Сейчас Антонов входит в тренерский штаб одесской команды.
Напомним, что Григорчук возглавил «Черноморец» этой зимой.
«Я не сказал бы, что Григорчук суровый. Наверное, жесткий, но справедливый. У него не было авторитетов, выписывал всем, включая легионеров. Одну теорию образно мог мне посвятить, показать кучу моментов, час кричать на меня.
Ему нравилось, что он все время потратил на меня, а я докажу на тренировке, что я неправ. Григорчук - главный тренер в моей карьере», — сказал Антонов в программе Пряма червона.
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