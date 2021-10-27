Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства

Расследование под кодовым названием «Операция «Геркулес», начатое в 2019 году, установило, что украинское агентство, информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле. Утверждается, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.

«Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, когда вся национальная команда по виду спорта присутствовала в НАДЦУ в ожидании тестирования», — говорится в заявлении директора Отдела независимой разведки и расследований Гюнтера Янгера.

Также «Операция Геркулес» получила убедительные доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщила о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, которые были сданы во внесоревновательный период, в нарушение различных статей всемирного антидопингового кодекса.

Помимо этого расследовались утверждения о существовании допинг-схем в Федерации лёгкой атлетики Украины, но доказательств, подтверждающих это обвинение, обнаружено не было.

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