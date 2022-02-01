Английский эксперт: Миколенко сейчас не помешает немного удачи в «Эвертоне»

Английский журналист Пол Демпси, работающий на телеканале BT Sport, поделился мнением о перспективах Виталия Миколенко в «Эвертоне» после того, как команду возглавил Фрэнк Лэмпард.

«Начну с того, что считаю переходы Донни ван де Бека и Деле Алли большой помощью Виталию Миколенко. Эти трансферы снимут определенный груз ответственности с его молодых плеч. На «Эвертон» сейчас вообще очень много давления, и одного таланта, чтобы справиться с этим, для Миколенко будет недостаточно. Отсутствие уверенности - главная проблема «Эвертона» в этом сезоне.

Современная история клуба — это кризис за кризисом. Анчелотти пришел и ушел, Бенитес пришел и ушел, сейчас Лэмпард. Мы знаем, что Миколенко — талантливый парень, но он столкнется с тем, чего раньше никогда не видел. К тому же мы не знаем, кто привел Виталия в «Эвертон», чья он креатура. Ведь спортивный директор Марсель Брендс ушел в декабре, дальше Бенитес ушел в январе. Учитывая обстоятельства, Миколенко сейчас не помешает немного удачи, нужно будет демонстрировать характер Лэмпарду. В этой ситуации, в которую попал Виталий, просто быть техническим и талантливым игроком недостаточно», — сказал Демпси в интервью телеканалу «Футбол».

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