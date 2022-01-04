Анчелотти выпустит Лунина в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти доверит место украинскому голкиперу Андрею Лунину в стартовом составе мадридской команды в поединке 1/16 финала Кубка Испании с «Алькояно».

«Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных игроков», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Лунин еще ни разу не выходил на поле. В минувшем сезоне украинец дебютировал в «Реале», проведя игру в рамках 1/16 Кубка Испании против «Алькояно» (1:2). Мадридская команда тогда сенсационно покинула розыгрыш турнира.

Матч «Алькояно» – «Реал» состоится 5 января и начнется в 22:30.

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