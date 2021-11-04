Анчелотти: «Шахтер» изменил свой стиль игры и нам пришлось отойти назад

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в Лиге чемпионов.



«Игроки проделали огромную работу – те же Милитао и Алаба, особенно в этом матче, да и в предыдущих они выступили хорошо.

И да, Винисиуса и Карима мы тоже, как всегда, можем выделить. Но «Реал» – это «Реал».

Карвахаля заменил, чтобы избежать каких-либо физических проблем, потому что он после травмы. Справа у нас были небольшие проблемы, старались дать больше контроля.

А Карим просто очень устал – вместо него вышел Йович. Нельзя сказать, что я хотел что-то добавить в защиту или нападение, улучшить их. Я считаю, что мы хорошо контролировали матч.

Азар готов играть. Он и сегодня мог, а, возможно, сыграет в субботу. Конечно, это футболист, ему нужны игровые минуты, и они у него будут. Он готов, просто должен наступить момент.

Я не выпустил его, исходя из стратегии, чтобы он не был на фланге – Азар лучше играет в центре. Поэтому я предпочел придержать его и выпустить Васкеса.

«Шахтер» изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость.

«Шахтер» – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли.

У Винисиуса сейчас идет игра. Да, он отдает хорошие передачи, оба гола пришли именно от него. Не забывайте, что он всегда был впереди, всегда выдвигался. В настоящий момент он играет с полной уверенностью, поэтому у него все получается», - сказал итальянец.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Реал» — «Шахтёр»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» выиграл у «Шахтера» благодаря дублю Бензема

Степаненко: «Шахтер» много работал, чтобы достойно сыграть с «Реалом»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.