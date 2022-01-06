Анчелотти: Лунин очень хорошо и уверенно сыграл на линии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина в матче с «Алькояно» (3:1).



«Лунин очень хорошо сыграл на линии, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги», – цитирует Анчелотти Marca.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Лунин выиграл первый официальный матч в воротах «Реала»

Видео, как Лунин готовился к первому официальному матчу за «Реал»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.