Американский защитник покинул «Черкасские Мавпы»

Американский атакующий защитник Родни Первис покинул «Черкасские Мавпы». Об этом сообщил журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале.

Первис провел в этом сезоне 19 матчей, в которых в среднем проводил 26,4 минуты на площадке, набирал 10,3 очка, делал 2,3 подбора и 3,8 передачи. При этом, баскетболист реализовывал 30% дальних бросков.

Черкасчане остаются на рынке и продолжают вести поиск еще одного исполнителя для углубления ротации.

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