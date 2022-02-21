Американский защитник БК «Николаев» также покинул Украину

Один из лидеров «Николаева» Заид Херст покинул клуб. Американский защитник подписал контракт с испанским клубом «Аликанте», который выступает в лиге LEB Gold. Об этом сообщает пресс-служба испанцев.

В этом сезоне Херст прибыл в «Николаев» в декабре и провел за клуб 12 матчей, в среднем за игру набирая 15 очков, 4,3 подбора и 2,2 передачи.

До этого «Николаев» покинул еще один американец Андре Уокер.

Отметим, что ранее американские легионеры «Запорожья», «Химика» и «Черкасских Мавп» покинули Украину на фоне слухов о вторжении России.

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