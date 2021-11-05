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«Альянс» с «Оболонью» сыграет без четырех основных футболистов

Павел Соловей
Павел Соловей
05.11.2021
19:09
Новость
Эксклюзивы
«Альянс» с «Оболонью» сыграет без четырех основных футболистов

8 ноября в центральном матче 17 тура Первой лиги «Альянс» будет принимать «Оболонь».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом поединке команде из Липовой Долины не смогут помочь травмированные Валерий Рогозинский, Александр Лучик, а также дисквалифицированные Александр Лебеденко и Евгений Неплях. Остальные подопечные Юрия Ярошенко в строю и горят желанием доказать случайность последних неудач.

Напомним, что «Альянс» занимает в Первой лиге четвертое место, набрав 28 очков.

В прошлом туре команда из Липовой Долины проиграла на выезде «Металлисту» со счетом 0:2.

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