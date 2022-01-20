«Альянс» поставил задачу выйти в стыковые матчи для борьбы за путевку в УПЛ

24 января команда из Липовой Долины возобновит тренировочный процесс.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на сегодняшней встрече клубного руководства с тренерским составом определены планы на сезон. Перед командой поставлено задание финишировать в первой четверке в Первой лиге, что позволит принять участие в переходных матчах с одним из аутсайдеров УПЛ.
По имеющейся информации, на первом сборе, который пройдет в Николаевке, «Альянс» проведет три спарринга: с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».
На 18 января у команды запланирован вылет в Турцию. На этом зарубежном этапе подготовки первый контрольный поединок «Альянс» сыграет с чемпионом Беларуси — «Шахтером» из Солигорска.
Произошли изменения в тренерском штабе «Альянса»: Виктора Уляницкого, который уехал помогать Руслану Костышину в Казахстан, заменит Андрей Капиненко.
Напомним, что пока «Альянс» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка и имея игру в запасе.
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