«Альянс» поставил задачу выйти в стыковые матчи для борьбы за путевку в УПЛ

24 января команда из Липовой Долины возобновит тренировочный процесс.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на сегодняшней встрече клубного руководства с тренерским составом определены планы на сезон. Перед командой поставлено задание финишировать в первой четверке в Первой лиге, что позволит принять участие в переходных матчах с одним из аутсайдеров УПЛ.

«Альянс» готовится бороться за путевку в УПЛ

По имеющейся информации, на первом сборе, который пройдет в Николаевке, «Альянс» проведет три спарринга: с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».



На 18 января у команды запланирован вылет в Турцию. На этом зарубежном этапе подготовки первый контрольный поединок «Альянс» сыграет с чемпионом Беларуси — «Шахтером» из Солигорска.

Произошли изменения в тренерском штабе «Альянса»: Виктора Уляницкого, который уехал помогать Руслану Костышину в Казахстан, заменит Андрей Капиненко.

Напомним, что пока «Альянс» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка и имея игру в запасе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Львов» больше не рассчитывает на капитана команды

Йовичевич назвал главный минус Коноплянки для «Днепра-1»

«Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании

Лунин опять пропустил, но победил: видео всех голов матча между «Реалом» и «Эльче»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.